Guerra, forze speciali di Israele sul campo in Iran. L'Idf entra in Libano

Forze speciali israeliane, anche agenti del Mossad, hanno operato nelle scorse ore sul campo in Iran. E' quanto si legge sul sito web della tv satellitare al-Arabiya, che indica come fonti "media israeliani”.

Unità delle forze israeliane sono poi entrate nel sud del Libano. Lo riferisce il sito di notizie Ynet. Secondo quanto reso noto, forze della 91esima Divisione sono entrate nel sud del Libano e "mantengono il controllo di diverse posizioni nell'area" come "parte" dell'operazione per il "rafforzamento della difesa avanzata". Secondo le Idf, le forze israeliane "lavorano per creare un ulteriore livello di sicurezza aggiuntiva per i residenti del nord" di Israele, "con raid estesi contro infrastrutture" degli Hezbollah libanesi, per "sventare minacce e impedire tentativi di infiltrazione nel territorio israeliano". "Hezbollah ha scelto di attaccare Israele per conto del regime iraniano e subirà le conseguenze delle sue azioni". E' quanto si legge nel post su X con cui le forze israeliane (Idf) confermano che loro unità "operano nel sud del Libano" e sono "posizionate in vari punti nei pressi della zona di confine come parte di una rafforzata postura di difesa avanzata". Le Idf confermano di effettuare "raid contro l'infrastruttura terroristica di Hezbollah”.

Nel frattempo l'esercito libanese ha ritirato i propri militari da diverse postazioni nel sud del Paese, vicino al confine con Israele, in seguito all’escalation delle operazioni israeliane. Lo ha riferito una fonte militare all'Afp, precisando che le forze armate hanno ridistribuito i propri uomini in vari punti dove si erano recentemente posizionati, con l'obiettivo di preservare la sicurezza dei soldati. Inoltre la tv libanese al-Jadeed ha dato la notizia di una decisione di Unifil di mandare via "immediatamente" dal Libano il "personale civile non essenziale" della Missione Unifil. L'emittente parla dell' "evacuazione" dal Paese dei Cedri del "personale straniero non essenziale e dei loro familiari".