Iran, continua la rappresaglia: droni contro le ambasciate Usa in Arabia Saudita e Kuwait

Foto: X.com

Andrea Riccardi 03 marzo 2026 a

a

a

Va avanti la guerra in Medio Oriente. L’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata lunedì da due droni presumibilmente collegati all'Iran, ma non sono stati segnalati feriti, hanno riferito alla Cnn fonti. Il ministero della Difesa saudita ha confermato che l'ambasciata statunitense a Riyadh è stata attaccata da due droni, causando un "piccolo incendio e lievi danni all'edificio". Non ci sono state segnalazioni iniziali di feriti, ha confermato una delle due fonti alla Cnn. In seguito, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) dell'Iran ha dichiarato di aver avviato le operazioni per distruggere i "centri politici americani" nella regione. "L'esplosione all'ambasciata di Washington a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, è un passo in questa direzione", ha scritto l'Irgc su Telegram. L'attacco all'ambasciata statunitense nella capitale saudita Riyadh è tra le numerose installazioni militari e diplomatiche statunitensi prese di mira dall'Iran. La Cnn ha riferito che anche l'ambasciata statunitense in Kuwait è stata colpita domenica e lunedì. La Missione statunitense in Arabia Saudita ha dichiarato di aver emesso "una notifica di rifugio sul posto per Jeddah, Riyadh e Dhahran e di limitare i viaggi non essenziali verso qualsiasi base militare nella regione". "Raccomandiamo ai cittadini americani nel Regno di rifugiarsi immediatamente sul posto", ha affermato in un post su X dopo gli attacchi dei droni.

Anche i Brics mollano l'Iran. Nel Golfo nasce la nuova alleanza

Anche l'Australia ha annunciato che il suo quartier generale in Medio Oriente, situato negli Emirati Arabi Uniti, è stato colpito da un attacco di droni iraniani nel fine settimana, ma che tutto il personale è in salvo. Il ministro della Difesa Richard Marles ha confermato in televisione che la base aerea di Al Minhad, a circa 24 chilometri a sud di Dubai, è stata presa di mira nel fine settimana. L'attacco è stato effettuato da "diversi droni", ha dichiarato Marles, aggiungendo che gli australiani che lavoravano presso il quartier generale sono "tutti al sicuro". Al Minhad ospita truppe australiane dal 2003 e funge da snodo principale per le operazioni militari australiane in Medio Oriente. Secondo l'esercito, fino a 80 australiani vi sono stabilmente di stanza. Sabato gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione militare contro l'Iran, che ha portato alla morte della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei e ha provocato attacchi iraniani nel Golfo e contro Israele in risposta. Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha sostenuto gli attacchi Usa-Israele. Secondo Canberra, 115 mila cittadini australiani risiedono in Medio Oriente.