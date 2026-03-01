Iran, anche l'ex presidente Ahmadinejad ucciso nei bombardamenti di Usa e Israele

Foto: Lapresse

Fausta De Rossi 01 marzo 2026

L'agenzia di stampa iraniana ILNA (Agenzia per le notizie dei lavoratori iraniani) ha annunciato l'uccisione dell'ex presidente della Repubblica Mahmoud Ahmadinejad in un attacco aereo congiunto israeliano-americano avvenuto nel quartiere di Narmak, a est di Teheran. Secondo ILNA, Ahmadinejad - che ha servito come presidente durante i mandati nono e decimo (2005-2013) - "è stato martirizzato a seguito dell'aggressione del regime sionista e degli Stati Uniti contro il Paese".

Le informazioni preliminari indicano che l'attacco ha colpito specificamente la zona residenziale di Narmak, inclusa l'abitazione dell'ex presidente, causando la sua morte insieme a quella di diversi accompagnatori e collaboratori. Ahmadinejad, membro del Majmà Tashkhis Maslahat-e Nezam (Assemblea per il Discernimento dell'Interesse del Sistema), aveva ricoperto in precedenza ruoli chiave: governatore della provincia di Ardabil, sindaco di Teheran (2003-2005) e figura di spicco della linea dura conservatrice. Negli ultimi anni era stato spesso critico verso alcune politiche del governo Raisi e del vertice attuale, pur rimanendo all'interno del sistema. Le autorità ufficiali e l'ufficio dell'ex leader non hanno ancora confermato la morte di Ahmadinejad.