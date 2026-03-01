Iran, missili contro la portaerei americana. Incendio alla base navale di Abu Dhabi

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 01 marzo 2026 a

a

a

"La portaerei statunitense Abraham Lincoln è stata colpita da quattro missili balistici". Lo hanno reso noto le Guardie della Rivoluzione, il corpo che riunisce i pasdaran, fedelissimi agli Ayatollah. Che hanno poi avvertito che "la terra e il mare diventeranno sempre più il cimitero degli aggressori terroristi". La portaerei americana presa di mira si trova nel Golfo Persico.

Poco prima un attacco con due droni iraniano contro una base navale di Abu Dhabi ha causato un incendio ma non ci sono vittime, ha reso il Ministero della Difesa dell'emirato arabo. I velivoli senza pilota hanno colpito un paio di container in un magazzino della base navale che hanno preso fuoco. "Oggi squadre specializzate sono intervenute in seguito a un incidente causato da un attacco di due droni iraniani a un magazzino presso la base navale di Al Salam ad Abu Dhabi. L'attacco ha causato un incendio in due container di materiali generici, ma non ci sono state vittime"