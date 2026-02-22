Usa, uomo armato fa irruzione nella villa di Trump. Ucciso dai servizi segreti

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 22 febbraio 2026 a

a

a

Un uomo armato è stato ucciso dopo aver violato il perimetro di sicurezza della residenza di Mar-a-Lago del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riferisce Fox News sulla base di quanto comunicato dal Secret Service secondo cui tutto è avvenuto intorno all'1.30 del mattino quando c'è stato "l'ingresso non autorizzato". Stando a quanto riporta l'emittente telenordamericana, l'uomo sembrava avere con sé un fucile da caccia e una tanica di benzina. Questo settimana, però, il Capo della Casa Bianca non si è recato nella villa in Florida, come di consuetudine, ma è rimasto a Washington. Quando il giovane, di circa vent'anni, è entrato nel parco che circonda la residenza, è scattato l'allarme. Il ragazzo è stato bloccato. Era stato visto introdursi dal cancello nord della proprietà di Mar-a-Lago con un fucile a pompa e una tanica di carburante. Le forze dell'ordine hanno affrontato l'individuo e hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco. Al momento dei fatti il ​​presidente Trump e la First Lady Melania non erano nella residenza. Non si sono registrati feriti tra le forze dell'ordine. Sui fatti stanno indagando l'Fbi, i Servizi e lo sceriffo della Contea di Palm Beach.

Il nome della persona colpita non è stato reso noto. Lo sceriffo della contea di Palm Beach, Rick Bradshaw, intervenendo in una breve conferenza stampa, ha dichiarato che l'uomo è stato affrontato da due agenti dei servizi segreti e da un vice sceriffo.. "Gli è stato ordinato di gettare via ciò che aveva con sé. A quel punto ha posato la tanica di benzina e ha alzato il fucile in posizione di tiro", ha detto Bradshaw. I due agenti e il vice sceriffo "hanno sparato per neutralizzare la minaccia". L'Fbi ha chiesto ai residenti che vivono vicino a Mar-a-Lago di controllare eventuali telecamere di sicurezza per trovare filmati che potessero aiutare gli investigatori.

Il sospettato, poco più che ventenne e originario della Carolina del Nord, è stato denunciato come scomparso qualche giorno fa dalla famiglia. Gli investigatori ritengono che abbia lasciato la Carolina del Nord e si sia diretto a sud, recuperando un fucile da caccia lungo il percorso, ha dichiarato il portavoce dei servizi segreti Anthony Guglielmi, aggiungendo che la scatola contenente l'arma è stata trovata nel suo veicolo. Ha poi sottolineato cche l'uomo ha varcato il cancello nord di Mar-a-Lago mentre un altro veicolo stava uscendo. Gli investigatori stanno lavorando per compilare un profilo psicologico e il movente è ancora in fase di accertamento. Alla domanda se l'individuo fosse noto alle forze dell'ordine, Bradshaw ha risposto "non al momento".

L'incidente si verifica in un periodo in cui gli Stati Uniti sono stati più volte colpiti negli ultimi anni dalla violenza politica. Solo l'anno scorso, tra questi, l'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk, l'assassinio della leader democratica alla Camera dello Stato del Minnesota e di suo marito, la sparatoria di un altro parlamentare e di sua moglie, e un incendio doloso presso la residenza ufficiale del governatore della Pennsylvania Josh Shapiro. L'incursione di domenica nella casa di Trump in Florida si è verificata a pochi chilometri dal suo golf club di West Palm Beach, dove nel 2024 un uomo ha cercato di assassinare Trump mentre giocava a golf. Un agente dei Servizi Segreti ha individuato l'uomo, Ryan Routh, che puntava un fucile tra i cespugli prima che Trump apparisse. È stato dichiarato colpevole l'anno scorso e condannato questo mese all'ergastolo. Il presidente Usa è sopravvissuto anche a un tentativo di assassinio durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania, nel 2024. L'uomo armato ha sparato otto colpi prima di essere ucciso da un cecchino del Secret Service.