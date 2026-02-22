Iran, Witkoff incontra Reza Pahlavi: la mossa strategica della Casa Bianca

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 22 febbraio 2026 a

Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, conferma di aver incontrato Reza Pahlavi su indicazione di Trump e sull'Iran è chiaro: il presidente degli Stati Uniti si chiede come mai l'Iran non abbia “capitolato” di fronte al pressing militare nel contesto dei timori per il controverso programma nucleare della Repubblica Islamica. Trump è “curioso” di sapere le motivazioni della posizione di Teheran di fronte alle minacciate conseguenze in assenza di un accordo. “Non voglio usare la parola ‘frustrato’, perché sa di avere molte alternative, ma è curioso del perché, non vorrei usare il termine ‘capitolato’, ma proprio del perché non abbiano capitolato”, ha detto Witkoff dopo i negoziati indiretti con Teheran con la mediazione dell'Oman.

“Perché, sotto queste pressioni, con la quantità di potenza marittima e navale che abbiamo, non siano venuti da noi a dirci, ‘affermiamo che non vogliamo un'arma, quindi questo è quello che siamo pronti a fare’?”, ha proseguito in un'intervista a Lara Trump per Fox News. “È difficile convincerli a farlo”, ha aggiunto, senza dettagli sull'incontro con Reza Pahlavi avvenuto su indicazione del tycoon. “È una persona forte per il suo Paese e ha a cuore il suo Paese”, ha chiosato Witkoff.