Pakistan, raid in Afghanistan e 18 civili uccisi: tensione altissima al confine

Angela Bruni 22 febbraio 2026

a

a

Si rischia una nuova escalation tra Pakistan e Afghanistan. Raid aerei effettuati dalle forze pakistane hanno ucciso 18 civili, bambini compresi, nella provincia afghana di Nangarhar, nell'est dell'Afghanistan, dal 2021 di nuovo in mano ai Talebani. Le autorità locali parlano anche di sei feriti. Il Pakistan ha confermato raid su sette “campi” di miliziani, parlando di “risposta” a una recente ondata di attacchi suicidi in terra pakistana.

Dall'Afghanistan denunciano attacchi contro zone abitate da civili nelle province di Nangarhar e Paktika. Da quest'ultima regione non arrivano notizie di vittime. Il ministero della Difesa del governo talebano ha condannato gli attacchi e minacciato una “risposta adeguata”. Il ministero dell'Informazione di Islamabad ha riferito di operazioni scattate sulla base di informazioni di intelligence contro “campi di addestramento e covi di terroristi” nelle regioni di confine.

Nelle ultime settimane il Pakistan è stato teatro di almeno quattro attacchi suicidi, tre nella provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa e uno a Islamabad. Decine i morti. Islamabad parla di “prove” che indicano basi in Afghanistan dei responsabili. Kabul respinge ogni accusa di dare rifugio ai Talebani del Pakistan.