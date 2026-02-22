Olimpiadi, la Germania vuole i Giochi del 2036. Ma Steinmeier si oppone: ecco perché

Foto: Lapresse

La Germania è sempre più lanciata per organizzare le Olimpiadi e Paralimpiadi estive tra il 2036 e il 2044. Il presidente federale Frank Walter Steinmeier, favorevole che i Giochi olimpici si svolgano nuovamente in Germania, si oppone alla candidatura per ospitare l'evento a cinque cerchi nel 2036. Il motivo è la coincidenza storica con il centenario dall'edizione di Berlino del 1936, organizzata dal Terzo Reich. Come ha riferito il settimanale tedesco Der Spiegel, citando l'ufficio della presidenza federale, “il presidente ritiene che l'anno 2036 sia storicamente problematico per una candidatura tedesca” precisando che “il presidente spera che la Germania ospiti i Giochi nel 2040 e 2044”.

Nel 1936 la Germania nazista di Adolf Hitler ospitò le Olimpiadi estive e le usò come evento propagandistico del regime. Berlino, Amburgo, Monaco di Baviera e la regione del Reno-Ruhr sono attualmente in lizza per una candidatura olimpica tedesca nel 2036, 2040 o 2044. Entro il 4 giugno le aspiranti candidate dovranno presentare i loro progetti definitivi, che saranno valutati in termini di competitività internazionale, accettazione da parte del pubblico, idoneità operativa, costi e finanziamenti, nonché visione e legacy.

La Confederazione Sportiva Olimpica Tedesca (Dosb) il 26 settembre durante la 23esima assemblea generale a Baden-Baden deciderà quale candidatura proporre al Comitato Olimpico Internazionale. Attualmente India e Qatar sono considerati “favoriti” per l'edizione del 2036 e, per questo motivo, a prescindere dal contesto storico, potrebbe essere più vantaggioso per la Germania candidarsi per il 2040 o il 2044. Proprio per l'edizione del 2040 o del 2044 potrebbe nascere anche una candidatura italiana: i Giochi in Italia a 80 anni esatti da Roma ‘60 sarebbero sicuramente un richiamo fortissimo. Secondo un sondaggio commissionato dallo stesso Dosb, il 70% della popolazione tedesca ritiene che una candidatura olimpica migliorerebbe l'umore generale del Paese e il 63% che contribuirebbe a una società più fisicamente attiva. La Germania ha finora ospitato due edizioni dei Giochi olimpici estivi, Berlino 1936 e Monaco di Baviera 1972. La capitale della Baviera è stata sconfitta al secondo turno per ospitare l'edizione del 2000 andata poi a Sydney in Australia.