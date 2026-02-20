Zelensky: "Sia gli Usa che la Russia vogliono farci lasciare il Donbass"

Foto: Ansa

"Washington e Mosca stanno entrambe esercitando pressioni su Kiev affinché ceda al Cremlino il Donbass in un eventuale accordo per porre fine alla guerra che dura da quattro anni". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Sia gli americani sia i russi dicono che se volete che la guerra finisca domani, uscite dal Donbass", ha ribadito Zelensky a proposito della regione mineraria che la Russia rivendica come propria avendone conquistato la gran parte sul campo di battaglia. L'Ucraina però controlla ancora circa un quinto della regione di Donetsk, mentre l'esercito di Mosca ha conquistato praticamente l'intera oblast di Lugansk. Le due aree compongono, appunto, il Donbass.

Per Zelensky il livello di informazioni di intelligence che l'Ucraina riceve dagli Stati Uniti non è diminuito: "Gli americani ci hanno sempre fornito molte informazioni,l ma non tutte quelle che le nostre forze armate volevano". Per questo Kiev si è rivolta alla Francia e ad altri paesi europei. "Anche l'esercito ucraino sta però riscontrando problemi con Starlink dopo la decisione di Elon Musk di interrompere l'accesso di Mosca alla tecnologia di comunicazione satellitare", ha sottolineato Zelensky. "Ci sono problemi, ci sono sfide. Ho chiesto al ministro della Difesa di fare tutto il possibile, perché è responsabile della digitalizzazione e delle comunicazioni". I problemi affrontati dalla parte russa comunque sono "molto più gravi", ha aggiunto.

Il presidente ucraino ha quindi annunciato sui social network un nuovo round di negoziati in formato trilaterale, entro 10 giorni, per porre fine alla guerra. La sede dell'incontro potrebbe essere sempre Ginevra, in Svizzera. "Crediamo che permangano reali opportunità di porre termine al conflitto con dignità e che la capacità del mondo di fare pressione sull'aggressore possa contribuire in modo significativo a far sì che una pace affidabile sostituisca la guerra", ha affermato. "Ci aspettiamo che nel prossimo futuro saremo in grado di organizzare un altro round di negoziati e che questo round possa essere davvero produttivo".