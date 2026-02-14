Groenlandia, risorse naturali e terre rare: boom di licenze ma poche miniere operative

Foto: Lapresse

Si è molto dibattuto sulle risorse naturali della Groenlandia, compresi i potenziali vasti giacimenti di terre rare vitali per sostenere l'espansione dell'intelligenza artificiale, soprattutto da quando hanno attirato l'attenzione di Donald Trump. Tuttavia, le condizioni difficili e le infrastrutture deboli rendono l'attività estrattiva un compito arduo. Solo due miniere sono operative: Lumina Sustainable Materials gestisce una miniera di anortosite, un tipo di roccia utilizzata per materiali edili e industriali, finanziata da investitori canadesi e svizzeri, mentre Amaroq, quotata in Canada, gestisce una miniera d'oro. Con il cambiamento climatico che scioglie i ghiacci marini e apre nuove rotte di navigazione intorno alla Groenlandia, l'interesse commerciale è in aumento.

I dati dell'Autorità per le Risorse Minerarie della Groenlandia mostrano 138 licenze minerarie attive (al 13 febbraio), detenute da 63 aziende e privati. Un'analisi dei dati ufficiali rivela però che solo nove dei permessi attivi sono licenze di sfruttamento che autorizzano la produzione e l'attività estrattiva. Per ottenere queste licenze trentennali, le aziende devono prima esplorare un'area designata e dimostrare l'esistenza di risorse sufficienti per lo sfruttamento commerciale. La società mineraria statunitense Critical Metals Corp detiene l'unico permesso attivo per lo sfruttamento delle terre rare per un giacimento a Kalaalit Nunaat, la cui operatività non sarà possibile prima di alcuni anni. La società britannica GreenRoc Mining Plc ha ottenuto una licenza nel dicembre 2025 e prevede di sfruttare un giacimento di grafite che dovrebbe produrre circa 80.000 tonnellate di concentrato di grafite all'anno, con avvio della produzione commerciale previsto nel 2029.

Tra le altre aziende con permessi di sfruttamento rilasciati di recente figurano un progetto di estrazione di anortosite sostenuto da investitori danesi e lussemburghesi e un progetto di molibdeno sostenuto dall'Unione Europea e gestito dalla società canadese Greenland Resources. I restanti permessi di sfruttamento sono detenuti da aziende con progetti in sospeso o che intendono disinvestire. "Il percorso dall'esplorazione allo sfruttamento è intrinsecamente lungo e complesso, e spesso richiede molti anni", ha detto un portavoce della Greenland Mineral Resources Authority, sottolineando come numerosi siano gli ostacoli lungo la strada, tra cui la mancanza di risorse sostenibili, la fattibilità economica, le valutazioni ambientali o le considerazioni sociali. Quasi due terzi delle licenze sono permessi di esplorazione. Secondo un'analisi dell'AFP vengono esplorati ed estratti oltre 70 diversi tipi di minerali e risorse: l'oro è menzionato in 49 permessi, il rame in 36 e il nichel in 24, mentre le terre rare compaiono in 17 licenze. Tre licenze di esplorazione petrolifera appartengono alla britannica White Flame Energy e resteranno attive fino alla fine del 2028. Secondo l'US Geological Survey, la Groenlandia contiene oltre 31 miliardi di barili equivalenti di petrolio e gas naturale. Tutte le attività minerarie si svolgono lungo le coste, dove le condizioni sono più miti, in particolare nelle regioni sud-orientali di Sermersooq e Kujalleq. Circa l'80% della Groenlandia è coperto di ghiaccio, che può raggiungere uno spessore di tre chilometri nell'entroterra, rendendo impossibili rilevamenti ed estrazioni sotto la calotta glaciale e lasciando inesplorate vaste aree del territorio.