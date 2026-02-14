Epstein, dubbi sulla morte e l'autopsia: “Lesioni compatibili con strangolamento omicida”

Foto: Ansa

La causa della morte di Jeffrey Epstein dovrebbe essere nuovamente sottoposta a indagine. Ad affermarlo è un medico che era presente all'autopsia del finanziere pedofilo morto in carcere il 10 agosto del 2019. Il dottor Michael Baden non è convinto della conclusione dell'Ufficio di medicina legale di New York secondo cui Epstein si sarebbe tolto la vita mentre era in attesa di processo per accuse di traffico sessuale nel 2019, e tre settimane dopo aver dichiarato all'Fbi di essere pronto a collaborare e a fare i nomi delle persone legate alla sua rete di prostituzione minorile. "La mia opinione è che la sua morte sia stata molto probabilmente causata da una pressione da strangolamento piuttosto che da impiccagione", ha dichiarato al Telegraph il patologo, ingaggiato dalla famiglia Epstein per portare avanti l'ipotesi dell'omicidio. Il medico ha aggiunto: "Alla luce di tutte le informazioni ora disponibili, è giustificata un'ulteriore indagine sulla causa e sulle modalità della morte". Baden non ha eseguito direttamente l'autopsia, ma era presente durante l'esame in qualità di osservatore per conto della famiglia di Epstein. "Al momento in cui l'autopsia venne condotta dal medico legale, concordammo entrambi che, sulla base del referto autoptico e delle informazioni allora disponibili, fossero necessarie ulteriori informazioni per determinare la causa e le modalità della morte", ha aggiunto.

La pubblicazione degli oltre tre milioni di file, desecretati il mese scorso dal dipartimento di Giustizia, ha alimentato nuovi sospetti e rilanciato le teorie complottiste che in questi anni hanno messo in dubbio la versione ufficiale. Le immagini di una persona vestita di arancione, probabilmente un detenuto, nei pressi della cella dove era rinchiuso Epstein, non hanno trovato spiegazione. La "presenza arancione", come è stata definita, venne ripresa la notte tra il 9 e il 10 agosto del 2019, poche ore prima che il finanziere venisse trovato in condizioni gravi. Né l'Fbi né la direzione del carcere hanno voluto chiarire chi fosse quella persona. Inoltre mancano alcune registrazioni dalle telecamere di sorveglianza, quelle che avrebbero tolto ogni dubbio e documentato il piano suicida del finanziere. Baden sostiene che dovrebbe essere intrapreso un ulteriore esame sulla causa della morte del pedofilo.

Gli avvocati di Epstein, nel frattempo, hanno confermato come le preoccupazioni del dottor Baden fossero in linea con le loro e che non si ritengono "soddisfatti" delle conclusioni del medico legale. "Non ho visto alcuna prova di ulteriori analisi, nulla che indicasse un'indagine aggiuntiva sulla causa della morte", ha dichiarato Baden, aggiungendo che il verdetto della dottoressa Barbara Sampson, allora capo medico legale di New York, è stato semplicemente "accettato". "La diagnosi è stata formulata diversi giorni dopo la prima indicazione della causa di morte", ha aggiunto il medico. Nei casi insoliti o altamente sospetti, talvolta possono volerci settimane o mesi per determinare la causa del decesso. Baden è stato tra i primi a nutrire dubbi sulla dinamica della morte di Epstein. Nell'agosto 2019 disse a Fox News che "le prove indicano un omicidio piuttosto che un suicidio". La base Maga aveva chiesto giustizia e lo stesso Donald Trump aveva promesso durante la campagna elettorale che avrebbe reso pubblici tutti i file. Anche la ministra della Giustizia Pam Bondi aveva promesso la pubblicazione di tutti i documenti, ma poi qualcosa è cambiato quando il nome del presidente è apparso migliaia di volte nei file. Parlando al Telegraph, il medico ha ribadito la sua posizione: "Questa era la mia opinione allora, e la sostengo ancora. I risultati dell'autopsia sono molto più coerenti con una lesione da schiacciamento causata da strangolamento omicida che con un suicidio per impiccagione".