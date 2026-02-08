Ucraina, Zelensky: "In una settimana 1.200 bombe sulle nostre città. Il mondo non chiuda gli occhi"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 08 febbraio 2026 a

a

a

"Solo questa settimana la Federazione russa ha lanciato più di 2 mila droni d'attacco, 1.200 bombe guidate e 116 missili di vario tipo contro le nostre citta'". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricordato in un messaggio pubblicato sul social network Telegram i quotidiani attacchi da parte dell'esercito del Cremlino.

"Quasi ogni giorno bombardano le nostre infrastrutture energetiche, logistiche e residenziali. E questo accade mentre proseguono gli sforzi diplomatici per la pace", ha aggiunto, alludendo ai recenti incontri trilaterali tra gli inviati di Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi. "Non possiamo chiudere un occhio sugli attacchi russi", ha detto Zelensky, accompagnando il messaggio con un video delle distruzioni negli ultimi sette giorni. "Se non ci sarà una risposta dal mondo, gli attacchi diventeranno più frequenti. E sempre più brutali", ha osservato il leader di Kiev. "Questo può essere fermato con un reale sostegno alla nostra difesa. Abbiamo bisogno di missili per la contraerea, di armi per i nostri soldati, che ogni giorno fermano questa aggressione".

Intanto Mosca ha rivendicato di aver assunto il controllo di Sidorovka, nella regione di Sumy, e di Glushkovka, non lontano da Kharkiv. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa di Mosca precisando che le azioni sono state condotte dalle unità tattiche impegnate sul terreno. Il 24 febbraio prossimo saranno quattro anni dall'inizio della guerra. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta meditando tra le parti per un accordo di pace, ha dato un ultimatum sia a Zelensky che a Putin. L'obiettivo di Washington è far cessare i combattimenti entro giugno. Ma ancora non c'è accordo tra Mosca e Kiev sulle "cessioni territoriali" e le garanzie di sicurezza. Perché la Russia vorrebbe il controllo anche di alcune aree non conquistate sul campo.