Zelensky: "Usa e Russia discutono accordo da 12 mila miliardi di dollari. Vogliono finire la guerra a giugno"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che i servizi segreti ucraini gli hanno mostrato un documento riguardante un possibile accordo di cooperazione tra Russia e Stati Uniti del valore di 12 mila miliardi di dollari. Zelensky, come riporta l'agenzia di stampa Ukrinform, ha fatto sapere che il documento è stato ribattezzato "Pacchetto Dmitriev". Il riferimento è all'inviato russo, Kirill Dmitriev che sta trattando con Washington la ripresa dei rapporti bilaterali. "Si suppone che si tratti di un pacchetto di cooperazione economica tra Stati Uniti e Russia", ha affermato Zelensky, aggiungendo che "l'Ucraina mostrerà la propria reazione qualora un tale rischio si materializzasse". "Se esiste un accordo bilaterale tra Russia e Usa, i punti che riguardano l'Ucraina non possono contraddire la Costituzione, le leggi ucraine e non dovrebbero essere discussi senza l'Ucraina", ha affermato. I rappresentanti di Ucraina, Russia e Stati Uniti si sono incontrati ad Abu Dhabi questa settimana per un secondo round di negoziati per progredire su come porre fine alla guerra russo-ucraina. L'unico risultato al momento è stato lo scambio di prigionieri di guerra.

Washington vuole vedere la fine della guerra in Ucraina entro giugno, ha dichiarato Zelensky, annunciando che le delegazioni russa e ucraina sono state invitate negli Stati Uniti la prossima settimana per ulteriori colloqui. Gli americani vogliono che la guerra finisca "entro l'inizio dell'estate, a giugno", ha dichiarato. "Gli Usa hanno invitato per la prima volta le delegazioni, probabilmente a Miami, tra una settimana", ha spiegato Zelensky, dopo che in settimana si è chiuso ad Abu Dhabi il secondo round dei colloqui trilaterali con le delegazioni russa e americana.