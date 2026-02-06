Russia, attentato contro un alto generale russo: Vladimir Alekseyev è in ospedale

Foto: X

Andrea Riccardi 06 febbraio 2026

Il generale russo del ministero della Difesa russo Vladimir Alekseyev è rimasto ferito in un attentato avvenuto nella zona nord-occidentale di Mosca. Lo riporta l'agenzia Tass aggiungendo che è stato ricoverato in ospedale, secondo Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato Investigativo Russo, che ha aperto un'indagine. Secondo gli inquirenti, in un edificio residenziale situato sull'autostrada Volokolamskoye di Mosca, un individuo non ancora identificato ha sparato all'uomo più volte ed è fuggito. "La vittima è stata ricoverata in un ospedale cittadino", ha detto Petrenko. Investigatori ed esperti forensi del Comitato Investigativo di Mosca stanno lavorando sulla scena del crimine, esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e interrogando testimoni oculari. Alekseyev è stato in passato il vicecapo del servizio di intelligence militare Gru e comandante dell'intelligence militare in Siria. Fonti lo descrivono come un elemento chiave della pianificazione di operazioni ibride contro l’Ucraina durante la guerra che va avanti senza sosta.