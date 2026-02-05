Colloqui di pace, accordo tra Russia e Ucraina per scambiarsi 314 prigionieri

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 05 febbraio 2026 a

a

a

Le delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per lo scambio di 314 prigionieri tra Kiev e Mosca nel secondo giorno di colloqui di pace ad Abu Dhabi. A dare l'annuncio è statol'inviato speciale americano Steve Witkoff. "Questo risultato è stato raggiunto da colloqui che sono stati dettagliati e produttivi", ha affermato. La decisione segna il primo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia in quasi cinque mesi. Era il 2 ottobre 2025 quando avvenne l'ultimo, che ha riportato a casa 185 soldati e 20 civili detenuti in Russia. L'inviato americano non ha specificato se l'imminente scambio coinvolga 157 prigionieri per lato o 314 per parte. Non è nemmeno chiaro se i civili saranno inclusi o se solo i prigionieri di guerra faranno parte del gruppo che ritorna in patria.



"Anche se rimane un lavoro significativo, passi come questo dimostrano che un impegno diplomatico sostenuto sta producendo risultati tangibili e sta facendo avanzare gli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina", ha sottolineato Witkoff. "Le discussioni continueranno, con ulteriori progressi previsti nelle prossime settimane". "Dall'inizio del conflitto con Mosca, Kiev ha riportato a casa più di 7 mila ucraini", ha spiegato il presidente Volodymyr Zelensky. Oltre 2.500 prigionieri di guerra sono ancora in Russia, ha fatto sapere il Ministero degli Interni ucraino.