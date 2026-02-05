Crans-Montana, la versione di Jessica Moretti: "Mai scappata con la cassa, tutto falso"

Foto: Ansa

Crans-Montana, Jessica Moretti torna a parlare della tragedia di Capodanno nel suo locale Les Constellation e attacca gli organi di stampa che avrebbero diffuso notizie false sugli avvenimenti di quella maledetta notte del 31 dicembre. In una lettera indirizzata ai loro dipendenti, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, hanno espresso la loro amarezza nei confronti dei "media, che si scatenano e a volte diffondono gravi menzogne senza alcun ritegno" sull'incendio scoppiato la notte di Capodanno 2026 nel locale, uccidendo 41 persone. Lo riporta FranceInfo che ha visionato la lettera.

Crans Montana, lettera dei Moretti ai dipendenti: "Non siamo fuggiti con la cassa"

"Una delle più spregevoli è stata la fuga immediata dal locale con la cassa sottobraccio mentre eravamo lì, di fronte al caos, terrorizzati da queste scene di guerra durante quella notte di orrore, cercando di fornire assistenza, soprattutto ad alcuni di voi", scrivono i Moretti, "Siamo profondamente feriti dal numero di affermazioni diffamatorie diffuse. Continueremo a collaborare pienamente e a rispondere a tutte le domande al meglio delle nostre capacità". "Gli stipendi sono stati pagati il 6 gennaio 2026", precisa poi la coppia, "tuttavia, tutti i nostri conti aziendali e personali sono stati congelati e speriamo che la Procura della Repubblica acconsenta a uno svincolo parziale dei fondi per il pagamento urgente di questi importi. Per alcuni di voi, non siamo riusciti a ottenere i dati bancari. Se necessario, potete contattare i nostri avvocati che inoltreranno la vostra richiesta a noi". I Moretti concludono: "Non vi abbandoneremo. Siamo legati da questo stesso destino e faremo di tutto per sostenervi".