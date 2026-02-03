Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti tentano di bloccare il sito con le testimonianze dell'incendio

Foto: Ansa

Angela Bruni 03 febbraio 2026

Romain Jordan, uno degli avvocati delle famiglie delle vittime dell'incendio di Crans-Montana, ha creato un sito web per raccogliere testimonianze e documenti relativi all’incendio del bar discoteca Le Constellation che ha ucciso 41 persone e ne ha ferite 115. Jacques e Jessica Moretti, accusati di omicidio colposo e incendio, hanno tentato di avviare un'azione legale per ottenere il blocco immediato del sito web crans.merkt.ch. Il ricorso sarebbe stato respinto dalla Procura della Repubblica del Vallese, secondo quanto riportato dall'emittente svizzera Leman Bleu. Secondo le informazioni raccolte, gli inquirenti hanno dichiarato che non saranno presentate accuse contro la piattaforma online. Tuttavia, ha assicurato che continuerà a monitorare attentamente la situazione. Il sito web specifica che le persone in possesso di potenziali prove devono conservare i dati originali e contattare la polizia o i magistrati della Procura.



Tra le questioni sollevate dai Moretti, vi era quella secondo cui solo le autorità penali, e non gli avvocati delle parti, sono autorizzate a presentare le prove. Un principio che, secondo i procuratori del Vallese, non impedisce alle parti di raccogliere prove da sottoporre al vaglio della Procura. Un altro motivo per cui i coniugi chiedevano la chiusura del sito era il divieto ai legali di influenzare potenziali testimoni. Anche in questo caso, la Procura ritiene che il pericolo non si sia concretizzato, perché Romain Jordan "sembra essere consapevole di questa limitazione, in quanto non sembra incoraggiare le persone che potrebbero aver assistito alla tragedia di Crans-Montana a parlare con lui, ma si limita a fornire loro una piattaforma per trasmettere informazioni, senza alcuna interazione".