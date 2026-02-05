Crans Montana, lettera dei Moretti ai dipendenti: "Non siamo fuggiti con la cassa"

Foto: Ansa

Angela Bruni 05 febbraio 2026

In una lettera indirizzata ai dipendenti, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans Montana, hanno espresso la propria amarezza nei confronti dei "media, che si scatenano e a volte diffondono gravi menzogne ​​senza alcun ritorno". sull'incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale. Incendio che ha ucciso 41 persone e ne ha ferite 115. Lo riporta FranceInfo che ha visionato la lettera. "Una delle più spregevoli di queste menzogne è stata la fuga con la cassa sottobraccio mentre eravamo lì, di fronte al caos, terrorizzati da queste scene di guerra durante quella notte di orrore, cercando di fornire assistenza, soprattutto ad alcuni di voi", scrivono i coniugi Moretti. "Siamo profondamente feriti dal numero di affermazioni diffamatorie diffuse. Continueremo a collaborare pienamente con la giustizia e a rispondere a tutte le domande al meglio delle nostre capacità". "Gli stipendi sono stati pagati il ​​6 gennaio 2026", precisa poi la coppia. "Tuttavia, i nostri conti aziendali e personali sono stati congelati e speriamo che la Procura della Repubblica acconsenta a uno svincolo parziale dei fondi per il pagamento urgente di questi importi. Per alcuni di voi, non siamo riusciti a ottenere i dati bancari. Se necessario, potete contattare i nostri avvocati che inoltreranno la vostra richiesta a noi". "Non vi abbandoneremo. Siamo legati da questo stesso destino e faremo di tutto per sostenervi", sostengono Jacques e Jessica Moretti.