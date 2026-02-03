Ucraina, la minaccia di Usa e Ue alla Russia: la risposta in caso di violazione di una futura tregua

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 03 febbraio 2026 a

a

a

Ripetute violazioni di qualsiasi futuro accordo di cessate il fuoco da parte della Russia porterebbero ad una risposta militare coordinata da Stati Uniti ed Europa: questo - riferisce il 'Financial Times' citando fonti informate - quanto emerge su una proposta discussa da funzionari ucraini, europei e americani. Una violazione del cessate il fuoco da parte della Russia riceverebbe risposta entro un giorno, cominciando con un "avvertimento diplomatico" e una risposta dell'esercito ucraino per porre fine alla violazione, hanno dichiarato al 'Financial Times' tre fonti a conoscenza del piano. Se i combattimenti dovessero continuare, scatterebbe la seconda fase di intervento con l'impiego di forze della "coalizione dei volenterosi", composta da oltre 20 alleati dell'Ucraina che hanno accettato di fornire garanzie di sicurezza a Kiev una volta negoziato un cessate il fuoco con la Russia.

“Colloqui con Washington per il nucleare”. Il regime iraniano si piega agli Usa

Se la violazione del cessate il fuoco si trasformasse in un attacco più ampio, tre giorni dopo la prima infrazione si innescherebbe una risposta militare coordinata da parte di una forza sostenuta dall'Occidente, che coinvolgerebbe anche l'esercito statunitense. Funzionari americani, europei e ucraini hanno discusso le proposte in diverse occasioni a dicembre e gennaio, secondo il Ft. Il primo ministro britannico Keir Starmer - che è stato in prima linea nell'iniziativa della "coalizione dei volenterosi" - ha dichiarato il mese scorso, dopo i colloqui a Parigi, che Regno Unito e Francia avrebbero inviato truppe in Ucraina "in caso di un accordo di pace" con la Russia. Per domani e giovedì è previsto il secondo round di negoziati tra delegazioni russa, ucraina e americana ad Abu Dhabi.