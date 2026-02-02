Iran-Usa, c'è l'ordine del regime: via ai colloqui con Washington per il nucleare

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 02 febbraio 2026

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha ordinato l'inizio di colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Fars, precisando che i colloqui dovranno riguardare esclusivamente la questione del nucleare. L'agenzia di stampa Tasnim sostiene che ai colloqui prenderanno parte il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, e l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ma senza precisare la data né il luogo. La Turchia è una delle sedi possibili, secondo alcune fonti.

L'Iran ha inoltre dichiarato di non aver ricevuto alcun ultimatum dagli Stati Uniti per raggiungere un accordo sul nucleare. In una conferenza stampa, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei ha affermato che Teheran "agisce sempre con onestà e serietà nei processi diplomatici, ma non accetta mai ultimatum. Pertanto, questa affermazione non può essere confermata”. Inoltre l’Iran si aspetta che "nei prossimi giorni" sia definito un "quadro" per i negoziati con gli Stati Uniti. "I Paesi della regione fanno da mediatori per lo scambio di messaggi - ha detto Baghaei -. Sono stati discussi vari punti e stiamo esaminando e definendo i dettagli di ogni fase del processo diplomatico, che speriamo di concludere nei prossimi giorni". Si tratta, ha precisato, "del metodo e del quadro di lavoro”.

Nel frattempo le autorità iraniane hanno arrestato quattro stranieri, di cui non vengono precisate le nazionalità, per "la partecipazione alle rivolte". È quanto ha reso noto la televisione di Stato iraniana riferendosi in questi termini al movimento di protesta delle scorse settimane sanguinosamente represso. "Questi individui sono stati arrestati durante un blitz nel loro nascondiglio" nella provincia di Teheran, ha aggiunto la tv iraniana senza specificare la data degli arresti. "Durante la perquisizione della borsa di uno dei sospetti sono state rinvenute quattro bombe stordenti artigianali usate durante le rivolte e le sommosse nella zona", ha aggiunto la televisione.