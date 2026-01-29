Crans Montana, quarto indagato per la strage: svolta nell'inchiesta. La data cruciale

Foto: Lapresse

La Procura della Repubblica vallesana ha iscritto una quarta persona nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana. A rivelarlo è Rts, precisando che si tratta del capo del dipartimento di sicurezza pubblica del comune di Crans-Montana, che sarà interrogato dai procuratori incaricati dell’inchiesta sulla tragedia del 1° gennaio. Secondo le informazioni raccolte da RTS, sarà ascoltato tra una settimana. Il suo interrogatorio è legato al fatto che il comune di Crans-Montana non ha effettuato ispezioni al bar Le Constellation dal 2019. Cristophe Balet è stato convocato dalla Procura vallese per essere interrogato il 6 febbraio alle 8.30.

È il quarto indagato dopo Jacques Moretti e Jessica Maric, gestori del locale in cui sono morte 40 persone tra le fiamme, e un ex funzionario del Comune che rivestì lo stesso incarico di Balet in precedenza. Dalle carte dell’indagine emerge che, il primo gennaio, la Procura vallese notificò a Balet, capo del dipartimento di Pubblica Sicurezza e quarto indagato, la richiesta di “immediata consegna” del dossier relativo al “Le Constellation”. Il 3 gennaio, si dà conto in un’annotazione della Polizia cantonale, il fascicolo venne inviato in tarda mattinata. In seguito, sempre il 3 gennaio, Balet inviò “una documentazione supplementare via mail di documenti ricevuti dall’ufficio edile del Comune”.

Il 5 gennaio, alle 17:04, prosegue il resoconto della polizia, “il sindaco Nicolas Feraud ci ha informato di avere un fascicolo supplementare da presentare urgentemente all’attenzione della Procura della Repubblica. A suo dire, dopo approfonditi controlli, si è scoperto che l’ex addetto alla sicurezza del Comune di Chermignon, assunto privatamente e non dall’ex Comune, era ancora in possesso di documenti non inclusi nel fascicolo iniziale. Questa seconda parte ci è stata quindi consegnata personalmente”. Il 6 gennaio i poliziotti comunicano alla Procura di essere andati di persona negli uffici dei Vigili del Fuoco Cantonali per ottenere il loro fascicolo relativo al bar “Le Constellation”. E infine appuntano che “il verbale d’intervento relativo agli eventi dell’01/01/2026 non è ancora stato trasmesso ai nostri servizi”. La Procura ha inolre convocato di nuovo i Moretti a Sion il 10 e l'11 febbraio, per essere sentiti nell'inchiesta che li vede indagati per omicidio, incendio e lesioni colpose.