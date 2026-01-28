Crans Montana, la Procura di Roma incontrerà i magistrati del Vallese a metà febbraio

Foto: Ansa

Angela Bruni 28 gennaio 2026

A metà febbraio si terrà una riunione "tecnica" tra i magistrati del Vallese che si stanno occupando delle indagini per la strage di Capodanno e gli inquirenti della Procura di Roma. La conferma arriva dall'ambasciatore svizzero nella capitale italiana Roberto Balzaretti: "La cooperazione tra le autorità giudiziarie italiane e svizzere nel caso Crans-Montana è già in corso". "Il Ministero pubblico romano ha chiesto di avere incontri tecnici e il Vallese ha accettato di tenere queste discussioni", ha affermato Balzaretti.7t L'Italia ha presentato la richiesta ancor prima che venisse presa una decisione sulla richiesta di assistenza giudiziaria. "Non si tratta di un ritardo da parte della Svizzera, ma della finestra temporale possibile per la procura di Roma", ha dichiarato l'ambasciatore. "C'è chiaramente una strumentalizzazione", secondo il diplomatico elvetico, perché l'Italia sta aumentando la pressione sulla giustizia del Vallese dopo la tragedia al bar Le Constellation che ha ucciso 40 ragazzi e ne ha feriti 116. Sei gli italiani deceduti nell'incendio, tutti minorenni.

Il 13 gennaio i magistrati di piazzale Clodio hanno inviato una richiesta di assistenza giudiziaria in Svizzera. L'Ufficio federale di giustizia lo ha trasmesso il giorno successivo all'ufficio del procuratore del Vallese. "Le autorità giudiziarie del Catone desiderano rispondere alla richiesta italiana entro la fine della settimana", riportano i quotidiani svizzeri. Secondo l'Ufficio federale di giustizia, i due Paesi hanno anche la possibilità di costituire gruppi investigativi comuni. Tale collaborazione è una procedura usuale. Lunedì l'Italia ha infatti chiesto un'indagine congiunta. Nel frattempo l'Ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, è stato richiamato a Roma e ricevuto dal Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. Il ritorno di Cornado a Berna è stato subordinato alla creazione di un gruppo investigativo congiunto.