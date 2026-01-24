Minneapolis, uomo ucciso dagli agenti dell'Ice. Il sindaco: "State dalla parte dell'America"

Foto: Lapresse

Pina Sereni 24 gennaio 2026

A Minneapolis agenti federali dell'immigrazione hanno sparato a un uomo di 51 anni, uccidendolo. La sparatoria è avvenuta nel contesto delle proteste quotidiane diffuse nelle Twin Cities dopo l'uccisione, il 7 gennaio, della 37enne Renée Good, colpita da un agente dell'Immigration and Customs Enforcement che le ha sparato mentre era alla guida di un fuoristrada. Dopo la sparatoria di oggi una folla inferocita si è radunata e ha urlato parolacce agli agenti federali, definendoli "codardi" e intimando loro di tornare a casa. Un agente ha risposto beffardamente mentre si allontanava, dicendo loro: "Boo hoo". Altri agenti hanno spinto dentro un'auto un manifestante che urlava. La sparatoria è avvenuta a poco più di un chilometro e mezzo dal luogo in cui è stata uccisa la 37enne Renée Good. L'incrocio è stato bloccato e gli agenti dell'Ice sono sul posto armati di manganelli.



Era armato, secondo il Dipartimento per la sicurezza nazionale, l'uomo a cui un agente dell'Ice ha sparato. La foto dell'arma che sarebbe stata in possesso della vittima è stata condivisa sui social network, mentre un portavoce del Dhs ha spiegato all'emittente televisiva Nbc News che il 51enne aveva con sé anche due caricatori e nessun documento d’identità. Gli agenti delle forze dell'ordine stavano "conducendo un'operazione mirata" a Minneapolis, in Minnesota, "contro un immigrato clandestino ricercato per aggressione violenta" quando un uomo si è avvicinato con una pistola semiautomatica da 9 mm. I poliziotti avrebbero tentato di disarmarlo ma lui avrebbe "resistito". "Temendo per la propria vita e per quella dei colleghi, un agente ha sparato per difendersi", ha dichiarato il portavoce del dipartimento. Il sospettato è stato soccorso, ma è stato dichiarato morto sul posto. Dopo la sparatoria, 200 "rivoltosi" sono arrivati sul posto "e hanno iniziato a ostacolare e aggredire le forze dell'ordine presenti", ha continuato il portavoce. “Sono state adottate misure di controllo della folla”.

"State dalla parte di Minneapolis. Difendete l'America. Riconoscete che i vostri figli vi chiederanno da che parte stavate. I vostri nipoti vi chiederanno cosa avete fatto per impedire che ciò accadesse di nuovo... Cosa avete fatto per proteggere la vostra nazione?", ha affermato il sindaco Jacob Frey. "Non è questo il punto dell'America. Non è una questione di parte. È una questione americana. Questa amministrazione e tutti coloro che sono coinvolti in questa operazione dovrebbero riflettere".