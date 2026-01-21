Gaza, dagli Usa sanzioni contro ong legate a Hamas e Flotilla accusate di finanziare il terrorismo

Foto: Lapresse

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro diverse organizzazioni non profit con legami occulti con il gruppo islamista palestinese Hamas, accusate di finanziare indirettamente la componente militare del gruppo terroristico, le Brigate Izz al-Din al-Qassam, e di sostenere attività come le flotilla per Gaza. Tra le realtà designate ci sono sei organizzazioni con sede a Gaza che figurano come enti assistenziali ma, secondo il Tesoro, operano sotto controllo di Hamas: Waed Society Gaza, Al-Nur Society Gaza, Qawafil Society Gaza, Al-Falah Society Gaza, Merciful Hands Gaza e Al-Salameh Society Gaza.

Secondo il Tesoro Usa, questi gruppi raccolgono fondi da donatori internazionali e li deviano verso progetti e attività collegate alla struttura militare di Hamas, incluse donazioni ai membri della sua ala armata. L'azione include anche la designazione della Popular Conference for Palestinians Abroad (Conferenza popolare per i palestinesi all'estero), un'organizzazione che si definisce rappresentativa delle comunità palestinesi ma che, secondo il Tesoro, è controllata da Hamas e ha svolto un ruolo chiave nel sostenere e promuovere le flotilla dirette a Gaza.

Tutti i beni di queste entità negli Stati Uniti o sotto la giurisdizione statunitense sono bloccati, e le transazioni con individui o entità statunitensi sono proibite. L'azione è stata presa ai sensi dell'Executive Order 13224, che consente di sanzionare individui e gruppi che sostengono attività terroristiche.