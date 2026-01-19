Gaza, Trump e la mossa per il riavvicinamento a Putin: invitato nel Consiglio per la Pace

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 19 gennaio 2026

Il leader del Cremlino Vladimir Putin è stato invitato dal presidente americano Donald Trump a far parte del 'Board of Peace' per Gaza. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, come riporta l'agenzia di stampa Tass. L'invito di Trump a Putin è "in fase di valutazione", ha aggiunto Peskov. "Anche il presidente Putin ha ricevuto un'offerta attraverso i canali diplomatici per unirsi a questo 'Consiglio di Pace'. Stiamo attualmente studiando tutti i dettagli di questa proposta", ha detto Peskov ai giornalisti. "Speriamo di contattare la parte americana per chiarire tutti i dettagli", ha poi aggiunto.