Gaza, l'annuncio di Meloni: “L'Italia è stata invitata a far parte del Board per la Pace”

18 gennaio 2026

"Siamo stati invitati anche noi a farne parte. Penso che l'Italia possa giocare un ruolo di primo piano nella costruzione del piano di pace, e quindi siamo pronti a fare la nostra parte". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando coi giornalisti a Seul sul Board per la Pace per gestire il futuro di Gaza. "Mi pare" che l'Italia, ha aggiunto la premier, sia "un attore molto attivo nella regione, in buoni rapporti con tutti gli altri attori regionali, e quindi siamo contenti e faremo del nostro meglio per dare il nostro contributo, che pensiamo possa fare la differenza".