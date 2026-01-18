Hamas, pronti a cedere amministrazione a Comitato Gaza

Foto: La Presse

18 gennaio 2026

Il gruppo islamista palestinese Hamas ha affermato di essere pronto a cedere l'amministrazione di Gaza questa settimana al comitato tecnocratico, guidato dall'ingegnere di Gaza Ali Shaaz, che e' stato istituito e ha iniziato le sue riunioni e attivita' al Cairo mercoledi' scorso. Lo ha riferito a Efe una fonte interna al movimento. La fonte, a conoscenza dei colloqui al Cairo e che ha chiesto l'anonimato, ha affermato che Hamas ha "riaffermato" durante gli incontri "il suo pieno impegno" a cedere l'amministrazione della Striscia di Gaza al comitato appena costituito. La fonte ha anche confermato che il movimento ha concordato con i mediatori egiziani tutti i dettagli del processo di cessione, osservando che i leader del movimento al di fuori della Striscia hanno dato istruzioni alle loro organizzazioni e fazioni affiliate di prepararsi a dimettersi dai loro incarichi e a consegnare tutti i documenti rilevanti. Hamas, ha aggiunto la fonte, "declina" davanti al mondo e al suo popolo ogni responsabilita' per aver ostacolato od impedito il processo per porre fine alla guerra. "Si puo' affermare che Gaza sia ora sotto l'amministrazione del comitato e ci si aspetta che tutte le parti interessate mantengano le promesse di fornire aiuti, avviare la ricostruzione e alleviare le sofferenze dei residenti" della devastata enclave palestinese, ha affermato.

Tuttavia, ha riferito che Hamas ha inviato una lettera ai mediatori in cui "chiede l'attuazione dei requisiti della prima fase" dell'accordo di cessate il fuoco di Gaza prima di discutere la consegna di armi nella seconda fase, il cui avvio e' stato annunciato questa settimana dal governo degli Stati Uniti. Ha aggiunto che il movimento, durante i recenti incontri al Cairo, ha chiesto a Israele di adempiere ai suoi obblighi della prima fase, "che non sono ancora stati attuati". Questi obblighi, ha spiegato, includono l'apertura del valico di Rafah, l'ingresso di case prefabbricate, la consegna delle quantita' concordate di aiuti e bulldozer, nonche' "la fine delle violazioni del cessate il fuoco" da parte dell'esercito israeliano. Il comitato tecnocratico, composto da 15 personalita' palestinesi e guidato da Ali Shaaz, e' stato costituito mercoledi' scorso dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato l'attuazione della seconda fase del piano del presidente Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza. La missione del gruppo e' governare e ricostruire la Striscia di Gaza del dopoguerra su base provvisoria, sotto il controllo di un Consiglio di Pace presieduto da Trump.