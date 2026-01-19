Groenlandia, la proposta di Copenaghen e Nuuk: "Missione Nato"

Foto: LaPresse

Il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen e il ministro degli Esteri della Groenlandia, Vivian Motzfeldt, nell'incontro avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, hanno lanciato la proposta di una missione Nato nell'Artico. Poulsen ha sottolineato che Rutte è "consapevole della difficile situazione che sta affrontando il Regno, ma anche della situazione in cui si trova la Nato", ha spiegato in una conferenza stampa ripresa dai media danesi.

"Abbiamo sottolineato che stiamo facendo di più per quanto riguarda l'Artico. E abbiamo sottolineato l'importanza che la Nato si concentri maggiormente sulla sicurezza nell'estremo nord e nell'Artico in generale", ha affermato.