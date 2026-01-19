Groenlandia, Tajani: "Scongiurare dazi Usa, importante dialogo"

Redazione 19 gennaio 2026 a

a

a

A proposito della Groenlandia, "credo si debba scongiurare che si mettano dazi da parte americana, per questo è importante il dialogo ed è importante parlare. Il governo italiano sta parlando con gli Usa, noi non abbiamo avuto una risposta muscolare, anche perché mandare 10-20 soldati sarebbe stato ridicolo. Uno scontro all'interno dell'Occidente farebbe solo piacere ai nostri grandi competitor, che sono le autocrazie Cina e Russia. Dobbiamo lavorare insieme, americani ed europei, per garantire sicurezza attraverso la Nato alla Groenlandia e a tutto il territorio Artico". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla trasmissione Mattino 5, su Canale 5.

"Bisogna convincere gli americani che è un errore imporre dazi e avviare una guerra commerciale. È sbagliato da parte americana parlare di dazi da imporre, ma finché non sono imposti" bisogna dialogare, ha proseguito Tajani, secondo cui bisogna "continuare sulla linea del buon senso".