Groenlandia, la lettera di Trump al premier norvegese: "Non penserò più solo alla pace"

19 gennaio 2026

Il presidente americano Donald Trump ha scritto una lettera al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre affermando che, siccome non ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace, ''non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace''. Nella lettera, condivisa su 'X', Trump scrive: "Caro Jonas: considerando che il tuo Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre e più, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, sebbene sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e appropriato per gli Stati Uniti d'America''.

Scenari che coinvolgono le manovre americane sull'artico. "Il mondo non è sicuro se non abbiamo il controllo completo e totale della Groenlandia", ha scritto il presidente degli Stati Uniti a Støre. ''La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un 'diritto di proprietà"? Non ci sono documenti scritti, è solo che una nave è sbarcata lì centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo navi che sbarcavano lì'', ha aggiunto Trump. "Ho fatto più per la Nato di chiunque altro dalla sua fondazione, e ora la Nato dovrebbe fare qualcosa per gli Stati Uniti", ha sostenuto Trump.