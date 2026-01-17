Crans-Montana, nessuna istruzione sulla sicurezza: le rivelazioni choc della dipendente

Foto: Lapresse

Nessuna istruzione sull'uso dei fuochi d'artificio all'interno del locale, nessuna sulle misure di sicurezza in caso di incendio, quasi nulla sulle uscite di sicurezza e poche sulla presenza di estintori. È il quadro che ha tracciato l'unica dipendente del bar Le Constellation di Crans-Montana uscita illesa dal rogo costato la vita a 40 persone e il ferimento di 116. Louise, riporta BfmTv che ha avuto un resoconto della sua testimonianza dell'8 gennaio, era stata assunta l'11 dicembre e aveva pochissimi rapporti con i gestori. Alla domanda se avesse ricevuto istruzioni sull'uso dei bengala, ha risposto: "Non mi è mai stato detto nulla al riguardo". In meno di un mese di lavoro aveva già assistito a due occasioni in cui le dipendenti erano salite sulle spalle dei colleghi per consegnare le bottiglie con le candele accese.

Il video che grida vendetta: uscita di sicurezza bloccata da un tavolino

Interrogata sulle misure di sicurezza, Louise ha fornito risposte brevi agli investigatori. Aveva istruzioni in caso di incendio? Ha scosso la testa in segno di diniego. C'erano estintori nel bar? "Credo che ce ne sia uno al piano di sopra. Al piano di sotto, non lo so". Le uscite di emergenza? Louise ha scambiato la porta di servizio per un'uscita di emergenza. "Dal momento dei fatti fino a venerdì, avrebbe avuto la possibilità di lasciare il territorio svizzero?", domanda il giudice del Tribunale di Sion. Jacques Moretti risponde: "La domanda non è mai stata posta. Non ho mai avuto intenzione di lasciare la Svizzera perché voglio che venga a galla la verità su tutta questa storia. Per rispondere alla sua domanda, mio padre è venuto a trovarmi in macchina e avrei potuto partire con lui. Ma non ho mai avuto questa intenzione".

Svizzera: Procura chiede cauzione 400mila franchi ai Moretti

È il 12 gennaio e Moretti è davanti al Tribunale di Sion per l'interrogatorio di garanzia in cui si discute la richiesta di misura cautelare in carcere presentata dalla Procura Vallese nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana. "Questa è una catastrofe per tutti. Mia moglie ed io stiamo attraversando un'esperienza terribile. Non ci sono parole per descriverla - dice nell'interrogatorio che è tra i nuovi atti depositati dagli inquirenti -. Faremo tutto il possibile affinché la verità venga a galla e venga portata alla luce. Non comprendiamo veramente la causa di tutto ciò che è accaduto. Abbiamo due figli, uno di cinque anni e l'altro di dieci mesi. Siamo addolorati per i nostri figli, che stanno soffrendo anche loro a causa di questa situazione. Pensiamo anche a tutte le vittime e troviamo spaventoso quanto accaduto. Mi dispiace tanto. Sono molto scosso per tutto questo, non ho parole".