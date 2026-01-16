Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Svizzera: Procura chiede cauzione 400mila franchi ai Moretti

Esplora:

Redazione
  • a
  • a
  • a

I procuratori vallesani che indagano sull'incendio di Crans-Montana hanno chiesto che Jessica Maric e Jacques Moretti versino una cauzione di 200000 franchi ciascuno. La notizia e' stata diffusa dalla testata RTS. Il Tribunale delle misure coercitive dovra' pronunciarsi nei prossimi giorni. Col pagamento della cauzione i due potrebbero evitare le misure cautelari a cui sottoposti, il carcere per lui e il braccialetto elettronico per lei.

Dai blog