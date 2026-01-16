Svizzera: Procura chiede cauzione 400mila franchi ai Moretti

Redazione 16 gennaio 2026 a

I procuratori vallesani che indagano sull'incendio di Crans-Montana hanno chiesto che Jessica Maric e Jacques Moretti versino una cauzione di 200000 franchi ciascuno. La notizia e' stata diffusa dalla testata RTS. Il Tribunale delle misure coercitive dovra' pronunciarsi nei prossimi giorni. Col pagamento della cauzione i due potrebbero evitare le misure cautelari a cui sottoposti, il carcere per lui e il braccialetto elettronico per lei.