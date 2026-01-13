Strage di Capodanno, c'è un nuovo video: l'uscita di sicurezza bloccata da un tavolo

Luigi Frasca 13 gennaio 2026 a

Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana dove sono morti quaranta ragazzi la notte di Capodanno, ai magistrati ha raccontato di essersi precipitato al locale dopo che la moglie lo aveva informato dell'incendio all'1.35. "Quando sono arrivato, ho visto già le luci blu lampeggianti e c'era molta gente fuori", ha detto agli inquirenti. Insieme al fidanzato della cameriera, Moretti ha tentato di entrare nel locale dall'ingresso principale, ma senza riuscirsi a causa del fumo troppo denso. Sono riusciti a entrare solo da una porta di servizio che era chiusa dall'interno. Dietro la porta, i due uomini hanno trovato diverse persone distese immobili a terra, tra cui la cameriera 24enne. "Abbiamo cercato di rianimarla per oltre un'ora, finché i paramedici non ci hanno detto che era troppo tardi", ha raccontato Moretti. "Era come una nuora per noi, come una sorellina. Ha trascorso il Natale con noi. Sono devastata", ha aggiunto Jessica Moretti.

Il marito ha spiegato di non saper spiegare il motivo per cui la porta di sicurezza era chiusa dall'interno. A fornire elementi in più, aggiunge dolore su dolore per le famiglie delle vittime, è un video precedente all'arrivo di Moretti. Lo ha mostrato la trasmissione di Canale 5 Dentro la notizia, condotta da Gianluigi Nuzzi. L'orario è l'1 e 23 minuti, si vede la "porticina" di sicurezza non soltanto chiusa ma anche bloccata da un mobile, probabilmente un tavolino.

"Sembra un tavolino, è difficile dirlo, ma di certo questo crea ancora più problemi, minuti preziosi per salvarsi", commenta il conduttore. La porta inoltre si apriva verso l'interno, non con una spinta dell'apposito maniglione come di solito nei locali.