Gaza, Trump lancia il Consiglio per la pace e promette la smilitarizzazione di Hamas

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la formazione di un "Consiglio per la pace" per Gaza, un elemento chiave della seconda fase del piano sostenuto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra nei territori palestinesi. "È per me un grande onore annunciare che il CONSIGLIO PER LA PACE è stato formato", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social, aggiungendo che i membri dell'organismo saranno annunciati "a breve". "Posso dire con certezza che si tratta del Consiglio più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo", ha dichiarato Trump. La creazione del consiglio arriva poco dopo l'annuncio di un comitato tecnico palestinese di 15 membri, incaricato di gestire la governance quotidiana della Gaza del dopoguerra. Il comitato lavorerà sotto la supervisione del Consiglio per la pace, che Trump ha dichiarato di voler guidare in qualità di presidente. Il piano prevede anche l'invio di una Forza Internazionale di Stabilizzazione per contribuire a proteggere Gaza e addestrare unità di polizia palestinesi qualificate.

"La palla è ora nel campo dei mediatori, del garante americano e della comunità internazionale per rafforzare il comitato", ha dichiarato giovedì Bassem Naim, un importante leader di Hamas. Il piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, è entrato in vigore per la prima volta il 10 ottobre, facilitando il ritorno di tutti gli ostaggi tenuti da Hamas e la fine dei combattimenti tra il gruppo militante palestinese e Israele nel territorio assediato. La seconda fase del piano è ora in corso, sebbene offuscata dalle continue accuse di carenza di aiuti e violenza. Il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, ha dichiarato che le forze israeliane hanno ucciso 451 persone dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Per i palestinesi, la questione centrale rimane il completo ritiro militare di Israele dalla Striscia di Gaza, un passo incluso nel quadro del piano ma per il quale non è stato annunciato alcun calendario dettagliato.

Hamas, nel frattempo, si è rifiutata di impegnarsi pubblicamente per un disarmo completo, una richiesta non negoziabile da parte di Israele. In un post pubblicato mercoledì su Truth Social, l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha affermato che Washington si aspetta che Hamas "rispetterà pienamente i suoi obblighi". Hamas si sta preparando a indire elezioni interne per ricostruire la sua leadership, decimata dalle uccisioni israeliane durante la guerra a Gaza, previste "nei primi mesi del 2026", ha dichiarato lunedì un leader di Hamas all'AFP. Trump ha condiviso il post di Witkoff aggiungendo "Questi leader palestinesi sono fermamente impegnati per un futuro di PACIFICA!", riferendosi al governo di transizione che sceglierà. "Con il sostegno di Egitto, Turchia e Qatar, garantiremo un Accordo di Demilitarizzazione COMPLETO con Hamas, che includa la consegna di TUTTE le armi e lo smantellamento di OGNI tunnel", ha dichiarato Trump.