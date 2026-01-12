Iran, oro in volo verso Mosca. Chi porta le riserve auree in Russia

Gianni Di Capua 12 gennaio 2026 a

a

a

Oro da Teheran verso Mosca. Gli aerei da trasporto militare russi hanno iniziato a effettuare frequenti voli verso Teheran dall'inizio delle proteste di massa che si stanno diffondendo in tutto l'Iran e che minacciano la tenuta dell'attuale regime. Lo riferisce Moscow Times, secondo cui la Russia potrebbe fornire supporto tecnico-militare e, allo stesso tempo, preparare l'evacuazione dell'ayatollah Ali Khamenei con i suoi più stretti collaboratori, incluso il trasporto di riserve auree. In modo analogo, poco più di un anno fa, Mosca aveva aiutato Bashar al-Assad a fuggire dalla Siria.

In Iran iniziano le impiccagioni pubbliche. Cosa succede ai manifestanti

Intanto il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha avvertito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump affermando che qualsiasi attacco americano riceverà una forte risposta. "Abbiamo sentito che ha minacciato l'Iran", ha detto Ghalibaf, secondo i media statali. "I difensori dell'Iran le insegneranno una lezione indimenticabile", ha aggiunto, minacciando di distruggere i siti Usa in Medio Oriente nel caso di un attacco americano. "Tutti i centri e le forze americane in tutta la regione saranno i nostri obiettivi legittimi in risposta a qualsiasi potenziale avventurismo", ha concluso.