Petroliera sequestrata, Mosca: "Usa vogliono provocare una crisi internazionale"

Angela Bruni 08 gennaio 2026

Mosca ha accusato gli Stati Uniti di voler provocare gravi :crisi internazionali" dopo il sequestro nell'Atlantico della petroliera Marinera, battente bandiera russa. Secondo il ministero degli Esteri del Cremlino, il blitz sulla nave - che gli americani ritengono far parte della cosiddetta 'flotta fantasma' con cui Stati come Venezuela, Russia e Iran eludono le sanzioni - "porterà solo a ulteriori tensioni militari e politiche".

In relazione ai fatti, Mosca si è inoltre detta preoccupata dalla "volontà di Washington di provocare gravi situazioni di crisi internazionale". La Russia ha sostenuto che la nave stessa navigando "in conformità con le norme del diritto internazionale", aggiungendo che si stava dirigendo verso un porto russo e che Mosca aveva più volte informato le autorità statunitensi del suo "status di nave civile pacifica". Gli Stati Uniti hanno affermato che l'equipaggio potrebbe essere perseguito penalmente, il che, secondo il ministero degli Esteri russo, è "categoricamente inaccettabile".