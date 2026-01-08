Donald Trump, intervista fiume al New York Times: "Cosa faremo in Venezuela"

Tommaso Manni 08 gennaio 2026 a

Potrebbe durare anni il controllo americano sul Venezuela. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di una intervista con il New York Times, rispondendo che "solo il tempo potrà dire" per quanto tempo l'amministrazione Usa avrà la supervisione diretta del Venezuela. Tre mesi, sei mesi, un anno? "Direi molto più a lungo", ha risposto Trump. Nel frattempo, ha aggiunto, Caracas sta dando a Washington "tutto ciò che riteniamo necessario".

In un'intervista durata quasi due ore, Trump ha spiegato: "Ricostruiremo in modo molto redditizio"il Venezuela, "useremo il petrolio e prenderemo petrolio. Faremo scendere i prezzi del petrolio e daremo soldi al Venezuela, di cui ha disperatamente bisogno". Sul perché abbia riconosciuto la vice presidente Delcy Rodriguez alla guida dal Venezuela e non l'attivista e Premio Nobel per la pace Maria Corina Machado, Trump ha evitato di rispondere. Come, allo stesso modo, non ha detto se avesse parlato con Rodriguez. Citando il segretario di Stato americano Rubio, Trump ha detto "Marco parla con lei in continuazione. Vi dirò che siamo in costante comunicazione con lei e con l'amministrazione".

Contemporaneamente il segretario all'Energia degli Stati Uniti Chris Wright ha reso alcune dichiarazioni, riportate dall'agenzia di stampa russa Tass. Gli Stati Uniti non stanno cercando di rubare il petrolio venezuelano, ma solo di controllare le vendite e le transazioni di carburante, ha affermato. "Stiamo solo controllando la commercializzazione e il flusso di fondi in Venezuela, in modo che tali fondi possano essere utilizzati per migliorare le condizioni del popolo venezuelano e ridurre i rischi per il popolo americano", ha detto Whrite, "non stiamo rubando il petrolio di nessuno".