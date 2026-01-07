Usa, Trump: "Senza di noi Russia e Cina non avrebbero paura della Nato"

Redazione 07 gennaio 2026 a

"La Russia e la Cina non hanno alcun timore della Nato senza gli Stati Uniti e dubito che la Nato sarebbe lì per noi se ne avessimo davvero bisogno". Lo scrive in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Tutti sono fortunati che io abbia ricostruito il nostro esercito nel mio primo mandato e continui a farlo", ha aggiunto Trump, "saremo sempre lì per la Nato, anche se loro non saranno lì per noi. L'unica nazione che la Cina e la Russia temono e rispettano sono gli Stati Uniti ricostruiti da Donald J. Trump".