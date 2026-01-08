Venezuela: Petro, 'ho parlato con Rodriguez, dialogo trilaterale con Usa'

08 gennaio 2026 a

Bogotà, 8 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha rivelato di aver parlato a inizio settimana con la presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, e ha annunciato che promuoverà un “dialogo trilaterale” con gli Stati Uniti, nel mezzo delle tensioni con gli Usa dopo la cattura, sabato scorso, di Nicolas Maduro e di sua moglie, Cilia Flores. “Non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo ancora parlare con la Casa Bianca. Due giorni fa ho parlato anche con l'attuale presidente del Venezuela. La conosco dall'inizio di tutta questa vicenda e l'ho invitata in Colombia”, ha rivelato dalla piazza Simón Bolívar di Bogotà parlando alla folla

Petro ha annunciato di voler "instaurare un dialogo trilaterale e, auspicabilmente, mondiale per stabilizzare la società venezuelana". Il presidente colombiano ha inoltre confermato un prossimo incontro a Washington con Trump, con il quale ha avuto una conversazione telefonica di circa un'ora proprio prima del suo discorso.