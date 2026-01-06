Crans Montana, il Comune ammette le proprie responsabilità nell'incendio

Foto: Ansa

Redazione 06 gennaio 2026 a

a

a

Il Comune di Crans Montana ammette le proprie responsabilità nell'incendio che ha portato a 40 morti e 116 feriti al 'Le Constellation' e si dice pronto ad assumersele davanti alla magistratura. "La giustizia stabilira' quale influenza abbia avuto tale carenza nella catena di causalita' che ha condotto alla tragedia - si legge in una nota -. Il Comune assumera' tutte le responsabilita' che la giustizia determinera'"."