Venezuela, bombardamenti su Caracas: dagli Usa siluri contro Maduro

Andrea Riccardi 03 gennaio 2026

Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 locali (le 7 in Italia) a Caracas. Secondo quanto riportato da un giornalista dell'Afp, le deflagrazioni sono andate avanti per circa un quarto d'ora. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dispiegato una flotta nei Caraibi e ipotizzato attacchi terrestri contro il Venezuela sostenendo che i giorni del presidente Maduro sono "contati". Un altro boato è stata sentito alle 2,38 (le 7,38 in Italia). Immagini non verificate condivise sui social media mostrano grandi incendi con colonne di fumo, sebbene non sia possibile individuare con precisione la posizione. Sembrano che le esplosioni si siano verificate nella parte sud e orientale di Caracas.