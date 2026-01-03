Crans Montana, da locale simbolo a trappola mortale: la notte maledetta di Le Constellation

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 03 gennaio 2026 a

Lettere rosse su sfondo nero: l'insegna di "Le Constellation" a Crans-Montana è appena visibile, incastonata ai piedi di una palazzina con balconi in legno e fiancheggiata da negozi di noleggio sci. Ciononostante, il bar è da anni un popolare punto di ritrovo per i giovani di questa lussuosa località alpina. Il bar-ristorante, gestito dal 2015 da una coppia francese, “è un’istituzione a Crans-Montana”, afferma il ventunenne Elliot Alvarez, residente di questa piccola cittadina del Vallese, nella Svizzera sud-occidentale, a 1.500 metri di altitudine. Ricordare il passato del locale evoca nostalgia ed emozione tra i camerieri e i turisti abituali, per i quali era indissolubilmente legato a questa località, considerata più adatta alle famiglie rispetto alla vicina Zermatt. A Capodanno, il seminterrato del Le Constellation si è trasformato in una trappola mortale per decine di giovani.

“Eravamo lì spesso, ci facevamo una sorta di pre-festa prima di andare altrove”, racconta Elliot Alvarez, “era un bar caldo e accogliente dove ci piaceva incontrarci prima di andare nei locali che restano aperti fino a tardi”. Fuori stagione, quando la cittadina di circa 10.000 abitanti ritrova una certa calma, locali come Le Constellation, Monk’is e altri bar diventano punti di ritrovo per i residenti. “Conoscevamo anche molto bene il personale, alcuni dei quali sono diventati amici col tempo”, aggiunge il giovane. Di una delle cameriere che conosceva non si sa ancora nulla. “Ci piaceva molto andarci”, dice Dejan Bajic, frequentatore abituale del resort dagli anni ’70, quando il locale aveva un altro nome, “parlo di un tempo in cui i bar erano per lo più nei seminterrati e si poteva persino fumare”. Luoghi discreti incastrati tra chalet, vicoli e stradine fiancheggiate da boutique di lusso, ristoranti esclusivi e hotel a cinque stelle frequentati da una clientela internazionale.

Interrogati i titolari del bar. Si indaga per omicidio colposo, incendio e lesioni

Il resort, che vanta circa 3 milioni di visitatori all’anno, è anche una sede chiave per i Campionati del Mondo di sci, con eventi in programma dal 30 gennaio al 1 febbraio. Quando si entrava nel Constellation, con le sue luci al neon rosa e l’atmosfera da lounge viola, “si aveva l’impressione di essere su una terrazza ricoperta di vetro”, racconta Judith Guzman, 46 anni, turista della Repubblica Dominicana residente in Italia, presente anche la sera del 31 dicembre. Oltre alla terrazza, spiega, “c’era un altro ingresso dove si poteva trovare un posto più tranquillo, con persone più adulte sedute con i computer portatili”, mentre al piano di sotto, “dove c’erano tutti i giovani”, l’atmosfera era “più da discoteca”. Ricorda una scala ripida per scendere e il pensiero immediato: “questo non è posto per me”. Dopo mezzanotte c’era ancora molta gente ed è per questo che decise di tornare in hotel. Pochi minuti dopo, verso l’1:30, la prima chiamata d’emergenza per fumo e incendio. Poi l’apocalisse.