Terrorismo, l'Fbi ha sventato un attentato dell'Isis la notte di Capodanno

L'Fbi ha reso noto di aver sventato un potenziale attentato terroristico previsto per la notte di Capodanno in North Carolina. Secondo quanto riferito su X dall'agenzia federale, il sospetto era "direttamente ispirato" dall'Isis. Il direttore dell'agenzia, Kash Patel, ha ringraziato sui social i partner coinvolti, affermando che il loro intervento "ha senza dubbio salvato delle vite". Fox News ha spiegato che l'obiettivo era di attaccare delle persone all'interno di un supermercato e di un fast food durante la notte di Capodanno. Un ragazzo di 18 anni di Mint Hill, una cittadina fuori Charlotte, è stato arrestato e accusato di aver tentato di fornire supporto materiale a un'organizzazione terroristica straniera.

Il sospetto, arrestato con l'accusa di aver cercato di "fornire sostegno materiale a un'organizzazione terroristica straniera", è il diciottenne Christian Sturdivant, che avrebbe progettato di attaccare i clienti di un negozio di alimentari e di un fast food, ha spiegato in conferenza stampa Russ Ferguson, procuratore del distretto occidentale della North Carolina.