Russia, Putin pubblica video di Capodanno: "Crediamo nella vittoria"

"Mi congratulo con tutti i nostri soldati e comandanti per l'imminente Capodanno. Crediamo in voi e nella nostra vittoria", così ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di fine anno, specificando che "milioni di persone in tutta la Russia, ve lo assicuro, sono con voi in questa notte di Capodanno. Vi pensano, provano empatia per voi, sperano in voi".

Sull'anno nuovo Putin ha poi dichiarato: "Il futuro è davanti a noi e ciò che sarà dipende in gran parte da noi. Facciamo affidamento su noi stessi, su chi ci circonda, su chi ci è vicino e caro, e siamo sempre pronti a dare una mano. Questo sostegno reciproco ci dà la fiducia che tutti i nostri progetti, le nostre speranze e le nostre intenzioni si avvereranno".