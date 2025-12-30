Zelensky: "Attacco a residenza di Putin? Fake news, Usa possono verificare"

Foto: La Presse

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che le notizie relative all'attacco a una delle residenze di Vladimir Putin sono fake news inventate dalla Russia per far fallire i negoziati per porre fine alla guerra e ha aggiunto che gli Usa possono verificare che si tratti di una notizia falsa. "Gli attacchi alla residenza di Putin a Valdai sono fake news; nessuno l'ha attaccata. Questo è legato alle sanzioni? Forse un po', ma a mio parere è più legato al fatto che nel corso del mese ci sono stati un dialogo piuttosto proficuo e incontri positivi tra i nostri team, il cui culmine è stato il nostro incontro con il presidente Trump", ha detto Zelensky parlando con i giornalisti, secondo quanto riporta Ukrinform. Zelensky ha detto che ciò che lo ha turbato di più in questa vicenda sono state le dichiarazioni di alcuni Paesi che hanno condannato attacchi che non sono mai avvenuti: "Sapete, ad essere sinceri, ciò che causa confusione e sentimenti spiacevoli è che alcuni, come l'India, gli Emirati e diversi altri Stati, hanno condannato quelli che hanno definito i nostri attacchi con droni alla residenza di Putin, che non hanno avuto luogo".

Zelensky ha aggiunto che ci sono stati invece attacchi reali contro edifici amministrativi a Kiev. "In precedenza hanno colpito il nostro quartiere governativo, il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, in via Bankova in quella zona. Ascoltate, colpiscono tutte le nostre regioni ogni giorno. Colpiscono le persone, i nostri bambini, le infrastrutture civili", ha detto. Il presidente ucraino ha sottolineato che gli Usa hanno le capacità tecniche per verificare che le dichiarazioni russe su un presunto attacco alla residenza del leader russo a Valdai siano false. "Per quanto riguarda l'attacco a Valdai, il nostro team di negoziatori si è messo in contatto con quello americano, hanno discusso i dettagli e abbiamo capito che si tratta di una notizia falsa. Naturalmente, i nostri partner possono sempre, grazie alle loro capacità tecniche, verificare che si tratti di una notizia falsa", ha detto.