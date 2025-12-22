Intelligence Nato: "La Russia prepara armi per colpire i satelliti Starlink"

Foto: LaPresse

La guerra tra Russia e Ucraina si potrebbe combattere sempre di più nello spazio. Due servizi segreti di nazioni Nato sospettano che la Russia stia sviluppando una nuova arma anti-satellite per colpire la costellazione Starlink di Elon Musk con distruttive nubi di schegge orbitanti, con l'obiettivo di frenare la superiorità spaziale occidentale che ha aiutato l'Ucraina sul campo di battaglia.

Le scoperte di intelligence visionate dall'Associated Press affermano che la cosiddetta arma "a effetto zona" cercherebbe di inondare le orbite Starlink con centinaia di migliaia di proiettili ad alta densità, potenzialmente disattivando più satelliti contemporaneamente ma rischiando anche danni collaterali catastrofici ad altri sistemi orbitanti.