Guerra in Ucraina, Zelensky invia la controproposta di pace agli Usa: tutti i dettagli

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 11 dicembre 2025 a

a

a

L’Ucraina ha formulato la sua risposta al piano di pace proposto dagli Stati Uniti e lo ha inviato a Washington, rende noto il sito di notizie ucraino Rbc-Ukraine. Ieri sera Volodymyr Zelensky, solo sulla piazza in cui subito dopo l’inizio della guerra si era fatto riprendere, circondato dai suoi consiglieri, primo fra tutti Andryi Yermak, aveva spiegato che “il piano in 20 punti per la fine della guerra costituisce un documento fondamentale”. “Stiamo lavorando attivamente su alcuni passi cruciali, perché siano realizzabili. Da questo documento fondamentale stiamo sviluppandone almeno altri due. Il primo è sulla sicurezza, riguarda le garanzie di sicurezza con gli Stati Uniti. Il secondo è sull’economia, e riguarda la ricostruzione e gli investimenti congiunti”. “L’attenzione di Kiev — ha aggiunto Zelensky — si è concentrata sugli aspetti economici del documento che sono assolutamente chiari e su cui siamo completamente allineati con gli americani”. “Seguirà un piano di azione economica. Anche l’Europa sarà coinvolta nella ricostruzione. Nel breve, intendiamo fare progressi anche sugli altri due documenti. Rustem Umerov (il capo negoziatore di Kiev, ndr) proseguirà i negoziati”, il resto delle parole del numero uno di Kiev.

Europa in allarme: “Momento critico per l'Ucraina”. Chiamata a Trump per avanzare verso la pace

Ad Axios funzionari ucraini e statunitensi confermano che l’Ucraina ha inviato all’amministrazione Trump la sua risposta punto per punto all’ultima bozza del piano di pace degli Stati Uniti. Il consigliere per la sicurezza nazionale e capo negoziatore di Zelensky, Rustem Umerov, ha inviato la risposta ucraina a Jared Kushner, consigliere e genero di Trump. Un funzionario ucraino ha affermato che la risposta include commenti e proposte di modifica “per rendere il tutto fattibile”. Kiev ha inviato la risposta agli Stati Uniti dopo diversi giorni di consultazioni con i loro alleati europei, principalmente con gli E3 (Francia, Germania e Regno Unito). Secondo il funzionario la risposta ucraina include nuove idee su come risolvere punti critici come i territori e la centrale nucleare di Zaporizhzhia.