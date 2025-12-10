Rovaniemi, il villaggio di Babbo Natale si arma: avamposto Nato contro la Russia

Foto: Ansa

La sua casa è ancora lì, così come slitta e renne, ma Babbo Natale è sotto assedio. Rovaniemi, nel cuore della Lapponia, da qualche tempo non è più solo il villaggio di Santa Claus ma sempre di più l’avamposto della difesa Nato contro un ingombrante vicino: la Russia.

Come racconta il Guardian, nelle ultime settimane le centinaia di migliaia di turisti che da tradizione, prima di Natale, arrivano nel nord della Finlandia in cerca dell’anziano e barbuto portatore di doni, hanno visto circolare nelle strade ghiacciate soldati da tutta l’Alleanza atlantica.

Vicino a Rovaniemi, che ha anche una base aerea, c’è Rovajärvi, la più grande area militare dell’Europa occidentale, dove si susseguono esercitazioni in vista di un temuto attacco della Russia, distante meno di 90 chilometri.

Rovaniemi stessa dovrebbe presto diventare una base chiave per la Forza avanzata di fanteria finlandese (Flf), battaglione Nato a guida svedese dispiegato a deterrente sul confine orientale. L’aumento dell’attività militare non è passato inosservato ai turisti di Rovaniemi, sottolinea il Guardian, che ha intervistato diverse persone.

La scorsa settimana, mentre bambini e genitori si aggiravano nel villaggio di Babbo Natale sotto la neve, a Rovajärvi quasi 1.000 soldati provenienti da Svezia, Finlandia e Regno Unito erano impegnati nella Lapland Steel 25, esercitazione che ha seguito di poco la Northern Strike 225, cui hanno preso parte oltre 2.000 militari finlandesi e polacchi.

E alti comandi svedesi, finlandesi e norvegesi si riunivano a Rovaniemi per discutere i piani per la creazione della Flf. I gruppi di battaglia, ha spiegato il generale di brigata dell’esercito svedese e comandante della 1ª divisione Michael Carlen, arriveranno dal confine svedese, da Boden.

Flf Finlandia, ha spiegato, sarà una “componente importante del rafforzamento del fianco orientale” della Nato. Più di un quarto del confine della Finlandia con la Russia, chiuso da due anni, si trova in Lapponia, dove vive appena il 3% della popolazione del paese.