Ucraina, la minaccia di Putin: "Prepararsi a un inverno di guerra"

La Russia non sembra intenzionata a mettere fine alla guerra in Ucraina in tempi brevi. Nel briefing in cui è stato informato della conquista di Pokrovsk e Volchansk, il presidente russo Vladimir Putin "ha ringraziato i comandanti e il personale dei gruppi per le operazioni riuscite e ha assegnato loro il compito di fornire alle truppe tutto il necessario per condurre le operazioni militari nel periodo invernale", ha riferito il Cremlino.

Putin tende la mano a Trump: "Il piano Usa base per una vera pace in Ucraina"

Intanto l'esercito russo ha rivendicato la conquista delle città di Krasnoarmeysk nella Repubblica Popolare di Donetsk e di Volchansk nella regione di Kharkiv. L'ha annunciato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, citato dai media russi, che ha anche dato conto di una visita di Vladimir Putin a un posto di comando del Gruppo congiunto di forze dove ha ricevuto dal capo di stato maggiore, Valery Gerasimov, il resoconto sui risultati delle operazioni di terra e sula cattura dell'agglomerato di Krasnoarmeysk-Dimitrov.