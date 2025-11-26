Ucraina, Trump: "Progressi per pace". E invia Witkoff a Mosca

Foto: La Presse

L'inviato statunitense Steve Witkoff incontrerà il presidente russo Vladimir Putin la prossima settimana a Mosca per discutere un piano per trovare una via d'uscita dalla guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, accennando anche alla possibile presenza del genero. "Steve Witkoff andrà, forse con Jared (Kushner). Non sono sicuro che Jared andrà, ma è coinvolto nel processo, è un tipo intelligente, e incontreranno il presidente Putin, credo, la prossima settimana a Mosca", ha detto l'inquilino della Casa Bianca parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One diretto in Florida. Il tycoon, che ormai sembra aver rinunciato a fissare una "data ufficiale" per il sì di Mosca al piano di pace, ha semplicemente affermato, riferendosi al conflitto, "Vorrei che finisse" ma se questo succederà, ha aggiunto, "non lo sapremo per un po', ma beh, stiamo facendo progressi".

Precedentemente, Trump aveva fissato per giovedì la scadenza da parte della Russia dell'intesa raggiunta con Kiev ma adesso, come detto, ha deciso di adottare un'altra linea e a una domanda in tal senso ha risposto: "Sapete qual è la scadenza per me? Quando sarà finita". The Donald ha lasciato intendere che alcune criticità permangono nei problemi territoriali per i quali "stanno cercando di trovare una soluzione, ma è un processo complicato". In ogni caso, a detta del presidente, i russi "stanno facendo delle concessioni. La loro più grande concessione è che smettano di combattere e non prendano più terra".

Trump ha inoltre annunciato che il Segretario dell'Esercito Dan Driscoll, dopo aver tenuto colloqui con i russi ad Abu Dhabi, incontrerà ora gli ucraini, dopodiché il tycoon spera di incontrare Putin e Zelensky, ma non prima che un accordo sia più definito. Da parte sua Kiev ha confermato che Driscoll è atteso "più avanti questa settimana". In un messaggio pubblicato sul suo social Truth nella serata di ieri, l'inquilino della Casa Bianca ha chiarito che la bozza iniziale del piano di pace, composta da 28 punti, è stata "aggiustata" e "perfezionata" con il contributo di entrambe le parti, lasciando "solo pochi punti di disaccordo". Dopo le loro missioni un Russia e Ucraina, "Steve Witkoff e Dan Driscoll informeranno poi il vicepresidente J. D. Vance, il Segretario di Stato Marco Rubio, il Segretario alla Guerra Pete Hegseth e il Capo di Gabinetto della Casa Bianca Susie Wiles. Spero - ha aggiunto Trump - di poter incontrare presto il Presidente Zelensky e il Presidente Putin, ma SOLO quando l'accordo per porre fine a questa guerra sarà DEFINITIVO o prossimo al completamento".